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В Рязанкой области оштрафовали производителя молочной продукции за многочисленные нарушения

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Кристина Аманн
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В Рязанском районе специалисты управления Россельхознадзора повторно проверили деятельность индивидуального предпринимателя, который занимается производством молочной продукции. Ранее у него были предписания за нарушения в работе, однако он их так и не устранил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У предпринимателя выявили несоответствия жирового баланса между используемым сырьем и вырабатываемой молочной продукцией, отсутствие прослеживаемости, несоблюдения периодичности исследований подконтрольного товара в рамках производственного контроля предприятия и др. Теперь за пренебрежительное отношение к требованиям закона и неисполнение предписания на предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Арбитражный суд Рязанской области признал его виновным и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

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