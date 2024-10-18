Пятница, 18 октября, 2024
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В Рязани женщина украла розы из недавно открытого городского парка

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Алексей Самохин

В Нижнем городском парке Рязани, который недавно открылся после реконструкции, зафиксирован первый случай вандализма, сообщает Муниципальный центр управления города Рязани.

Рано утром, 18 октября в 5:33, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина украла цветы с клумбы.

Инцидент произошёл чуть более недели спустя после торжественного открытия обновлённой территории. Воровка сорвала несколько роз. Администрация города уже передала в полицию записи с камер наблюдения и приметы нарушительницы. Женщину ожидает крупный штраф.

Городские власти призывают жителей Рязани уважать общий труд и наслаждаться красотой парка, не причиняя ему ущерба.

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