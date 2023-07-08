В Рязани женщина дала покурить электронную сигарету малышу

Фотограф и блогер Юрий Озаровский опубликовал в соцсетях видео с критикой одного из пляжей в Анапе, пишет Лайф. Мужчина показал, как море заросло водорослями, а покрылся жижей. Речь идет о пляже «Морелето», а ролик был снят пятого июля. «Просто жесть и ужас. Люди купают своих детей. В этой жиже...