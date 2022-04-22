В Рязани завершили расследование преступления 18-летней давности

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего уроженца Москвы, который совершил преступление 18 лет назад, сообщает пресс-служба регионального СК.

- Реклама -

В апреле 2004 года мужчина встретился в Рязанской области с молодыми девушками, одна которых была несовершеннолетней. Компания изрядно выпила.

Обвиняемый предложил девушкам подвезти их до дома, но те отказались, сославшись на состояние алкогольного опьянения. Однако в конечном итоге мужчина уговорил их сесть в автомобиль.

По дороге он свернул в безлюдную местность и попытался изнасиловать пассажирок. Мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку головой об капот, за неё вступилась её 19-летняя подруга, которая ударила преступника по голове туфлей.

- Реклама -

Обвиняемый взял топор и стал угрожать им убийством. В это время девочке удалось скрыться в зарослях. Тогда злоумышленник связал вторую девушку и попытался изнасиловать. Получив отпор, он ударил её не менее 5 раз обухом топора по голове.

После мужчина скрылся с места преступления. Задержать его удалось лишь 15 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Злоумышленник отказывался признавать вину, но собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.