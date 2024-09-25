В Рязани завершаются работы по благоустройству Рязанской ВДНХ

На территории Рязанской ВДНХ завершают работы по благоустройству. Об этом на своей странице в Telegram-канале написал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.
По его словам, завершаются работы по мощению центральных аллей и дорожек в прогулочных зонах. Озеленение, над которым работают подрядчики, будет соответствовать проекту 1955 года. Появится вскоре и освещение на территории около 1 гектара.
Монтируются и малые архитектурные формы, также парк скульптур. Никитин отметил, что заключительным аккордом работ станет монтаж детской игровой площадки, в которую «вшито» максимальное количество игровых действий.
По поручению губернатора Павла Малкова в скором времени приступят к благоустройству территории Дома юннатов с садом.