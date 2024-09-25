Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани завершаются работы по благоустройству Рязанской ВДНХ

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/NikitinRyazan

На территории Рязанской ВДНХ завершают работы по благоустройству. Об этом на своей странице в Telegram-канале написал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

По его словам, завершаются работы по мощению центральных аллей и дорожек в прогулочных зонах. Озеленение, над которым работают подрядчики, будет соответствовать проекту 1955 года. Появится вскоре и освещение на территории около 1 гектара.

Монтируются и малые архитектурные формы, также парк скульптур. Никитин отметил, что заключительным аккордом работ станет монтаж детской игровой площадки, в которую «вшито» максимальное количество игровых действий.

— Несмотря на то, что еще в нескольких павильонах все еще продолжаются работы, воссозданное общественное пространство с уникальным архитектурным ансамблем уже живет своей жизнью: только на событиях летней фестивальной программы там побывали более 60 тыс. рязанцев, — пишет Никитин.

По поручению губернатора Павла Малкова в скором времени приступят к благоустройству территории Дома юннатов с садом.

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