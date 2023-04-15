В Рязани зарегистрированы новые кандидаты для участия в праймериз «ЕР»

14 апреля организационный комитет рассмотрел заявления и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы:
– Андрея Кашаева (по внутримуниципальной группе №2);
– Александра Лемдянова (по внутримуниципальной группе №15);
– Татьяну Климову (по одномандатному избирательному округу №6);
– Сергея Фомина (по одномандатному избирательному округу №12);
– Виталия Трубицина (по одномандатному избирательному округу №8);
– Татьяну Краснову (по внутримуниципальной группе №8);
– Данила Мешкова (по одномандатному избирательному округу №13 и по внутримуниципальной группе №13);
– Андрея Бишутина (по внутримуниципальной группе №12);
– Владислава Левушкина (по одномандатному избирательному округу №15 и по внутримуниципальной группе №15);
– Надежду Дремину (по внутримуниципальной группе №6);
– Михаила Белькевича (по одномандатному избирательному округу №2);
– Сергея Дейнего (по одномандатному избирательному округу №19 и по внутримуниципальной группе №19);
– Ирину Трегулову (по внутримуниципальной группе №16);
– Игоря Пронина (по внутримуниципальной группе №19);
– Никиту Зюзина (по одномандатному избирательному округу №4 и по внутримуниципальной группе №4);
– Валерию Змейкову (по внутримуниципальной группе №13);
– Людмилу Кануркину (по одномандатному избирательному округу №1 и по внутримуниципальной группе №1);
– Михаила Разумного (по внутримуниципальной группе №15);
– Ирину Травкину (по одномандатному избирательному округу №4 и по внутримуниципальной группе №4);
– Романа Базина (по одномандатному избирательному округу №2 и по внутримуниципальной группе №2);
– Лидию Доценко (по одномандатному избирательному округу №4);
– Ирину Мыськову (по внутримуниципальной группе №10);
– Ларису Огородникову (по внутримуниципальной группе №1);
– Олега Храпова (по одномандатному избирательному округу №20 и по внутримуниципальной группе №20);
– Любовь Козлову (по одномандатному избирательному округу №5 и по внутримуниципальной группе №5);
– Марию Пухову (по одномандатному избирательному округу №20 и по внутримуниципальной группе №20);
– Сергея Стерликова (по одномандатному избирательному округу №5 и по внутримуниципальной группе №5);
– Александра Поваренко (по одномандатному избирательному округу №6 и по внутримуниципальной группе №6);
– Максима Колосова (по внутримуниципальной группе №2);
– Елизавету Храпову (по внутримуниципальной группе №19);
– Елену Федоренко (по одномандатному избирательному округу №8 и по внутримуниципальной группе №8);
– Ольгу Зайчикову (по одномандатному избирательному округу №9 и по внутримуниципальной группе №9);
– Татьяну Аверочкину (по одномандатному избирательному округу №10 и по внутримуниципальной группе №10);
– Владимира Горюхина (по одномандатному избирательному округу №19);
– Инессу Горюхину (по внутримуниципальной группе №19).
Выдвижение кандидатов продолжается до 27 апреля, сообщает сайт ryazan.er.ru.
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