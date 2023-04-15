В Рязани зарегистрированы новые кандидаты для участия в праймериз «ЕР»

14 апреля организационный комитет рассмотрел заявления и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы:

– Андрея Кашаева (по внутримуниципальной группе №2);

– Александра Лемдянова (по внутримуниципальной группе №15);

– Татьяну Климову (по одномандатному избирательному округу №6);

– Сергея Фомина (по одномандатному избирательному округу №12);

– Виталия Трубицина (по одномандатному избирательному округу №8);

– Татьяну Краснову (по внутримуниципальной группе №8);

– Данила Мешкова (по одномандатному избирательному округу №13 и по внутримуниципальной группе №13);

– Андрея Бишутина (по внутримуниципальной группе №12);

– Владислава Левушкина (по одномандатному избирательному округу №15 и по внутримуниципальной группе №15);

– Надежду Дремину (по внутримуниципальной группе №6);

– Михаила Белькевича (по одномандатному избирательному округу №2);

– Сергея Дейнего (по одномандатному избирательному округу №19 и по внутримуниципальной группе №19);

– Ирину Трегулову (по внутримуниципальной группе №16);

– Игоря Пронина (по внутримуниципальной группе №19);

– Никиту Зюзина (по одномандатному избирательному округу №4 и по внутримуниципальной группе №4);

– Валерию Змейкову (по внутримуниципальной группе №13);

– Людмилу Кануркину (по одномандатному избирательному округу №1 и по внутримуниципальной группе №1);

– Михаила Разумного (по внутримуниципальной группе №15);

­– Ирину Травкину (по одномандатному избирательному округу №4 и по внутримуниципальной группе №4);

– Романа Базина (по одномандатному избирательному округу №2 и по внутримуниципальной группе №2);

– Лидию Доценко (по одномандатному избирательному округу №4);

– Ирину Мыськову (по внутримуниципальной группе №10);

– Ларису Огородникову (по внутримуниципальной группе №1);

– Олега Храпова (по одномандатному избирательному округу №20 и по внутримуниципальной группе №20);

– Любовь Козлову (по одномандатному избирательному округу №5 и по внутримуниципальной группе №5);

– Марию Пухову (по одномандатному избирательному округу №20 и по внутримуниципальной группе №20);

– Сергея Стерликова (по одномандатному избирательному округу №5 и по внутримуниципальной группе №5);

– Александра Поваренко (по одномандатному избирательному округу №6 и по внутримуниципальной группе №6);

– Максима Колосова (по внутримуниципальной группе №2);

– Елизавету Храпову (по внутримуниципальной группе №19);

– Елену Федоренко (по одномандатному избирательному округу №8 и по внутримуниципальной группе №8);

– Ольгу Зайчикову (по одномандатному избирательному округу №9 и по внутримуниципальной группе №9);

– Татьяну Аверочкину (по одномандатному избирательному округу №10 и по внутримуниципальной группе №10);

– Владимира Горюхина (по одномандатному избирательному округу №19);

– Инессу Горюхину (по внутримуниципальной группе №19).

Выдвижение кандидатов продолжается до 27 апреля, сообщает сайт ryazan.er.ru.