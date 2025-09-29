В Рязани запланирован ямочный ремонт на трех улицах. Об этом сообщает администрация города.

Ямочный ремонт в ближайшее время планируют провести на улицах 3-и Бутырки, Бирюзова, автодороге в поселок Божатково. Исправление профиля щебнем продолжается на улице Пожалостина.

Комплексные работы по благоустройству территорий 29 сентября проводятся на улицах Каширина, Гагарина, Восточный промузел. Тротуары подметают на улицах Радиозаводская, Новая, Урицкого, Гагарина, Куйбышевское шоссе и других. Бригады мехуборки работают на улицах Народный бульвар, Юбилейная, Крупской.

Электрики устраняют повреждения на сетях наружного освещения на улице Новоселов.