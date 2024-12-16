В Рязани задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, которое случилось 14 лет назад

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, совершённом в 2009 году. Подробности раскрыла пресс-служба Управления МВД по региону.

В ходе расследования убийства женщины 1925 года рождения в квартире на улице Гагарина выявили следы взлома. На теле погибшей выявили переломы рёбер и следы удушья. Из квартиры пропали денежные накопления, хранившиеся в кастрюле и за иконами. Исследуя место происшествия, полицейские обнаружили, что «глазки» дверей двух соседних квартир заклеены фольгой. На прилегающей к дому территории оперативники также изъяли предметы со следовой информацией, а в ходе опроса местных жителей получили важные свидетельские показания.

Несмотря на первоначальные сложности по поиску злоумышленника, работа по делу продолжалась. Благодаря современной генетической экспертизе, проведённой в Экспертно-криминалистическом центре УМВД, был установлен подозреваемый — 45-летний рязанец, знакомый родственницы жертвы.

Задержание провели с помощью СОБР Росгвардии. Сейчас обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дело возобновили.