В Рязани задержали наркозакладчика с крупной партией «синтетики»

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с поличным задержали рязанца, бесконтактно сбывавшего синтетические наркотики.

Оперативники остановили подозреваемого 34-летнего жителя областного центра на улице Стройкова в Рязани. Задержание произошло, когда мужчина вышел заложить запрещённые вещества в тайники.

При личном досмотре полицейские изъяли у злоумышленника 28 свёртков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что внутри содержалось производное N-метилэфедрона общей массой 21 грамм.

Затем на улице Юбилейной правоохранители с участием задержанного нашли сделанную им закладку с 1 граммом наркотика.

Следователь следственного отдела ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Полицейские устанавливают другие звенья цепи по распространению наркотиков.