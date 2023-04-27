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Четверг, 27 апреля, 2023

В Рязани задержали наркозакладчика с крупной партией «синтетики»

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с поличным задержали рязанца, бесконтактно сбывавшего синтетические наркотики.

Оперативники остановили подозреваемого 34-летнего жителя областного центра на улице Стройкова в Рязани. Задержание произошло, когда мужчина вышел заложить запрещённые вещества в тайники.

При личном досмотре полицейские изъяли у злоумышленника 28 свёртков с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что внутри содержалось производное N-метилэфедрона общей массой 21 грамм.

Затем на улице Юбилейной правоохранители с участием задержанного нашли сделанную им закладку с 1 граммом наркотика.

Следователь следственного отдела ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Полицейские устанавливают другие звенья цепи по распространению наркотиков.

В Рязани задержали наркозакладчика с крупной партией «синтетики»
В Рязани задержали наркозакладчика с крупной партией «синтетики»

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