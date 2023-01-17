В Рязани за неуплату таможенных платежей изъяли иномарку

В Рязани у владельца изъяли автомобиль Toyota за неуплату таможенных платежей свыше 2 млн рублей. Нарушение при ввозе авто выявили сотрудники Тульской таможни.

Toyota 2005 года выпуска ввёз для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей гражданин Абхазии. На ТС был установлен срок временного ввоза до марта 2023 года.

Замначальника Тульской таможни Сергей Жильцов рассказал, что до истечения срока машина была передана в личное пользование гражданину России, проживающему в Рязани.

Сергей Жильцов: «Тульские таможенники установили, что 22-летний рязанец не только управлял автомобилем, но и разместил в интернете объявление о его продаже»

Транспортное средство изъяли и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Санкция предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.