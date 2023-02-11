В Рязани выставили на «Авито» помещения фабрики «Рязаньвест»

На «Авито» появилось объявление о продаже производственных помещений 3 и 4 этажей здания на площади Соборной, 21 в Рязани. Там находится фабрика «Рязаньвест».
Напомним, предприятие, занимавшееся производством обуви, находится в стадии банкротства. Соответствующие заявления переданы в суд.
Покупателя предлагаются помещения общей площадью более 6173 квадратных метров.
За производственные помещения в центре города хотят получить 128 миллионов рублей.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram