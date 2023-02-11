Суббота, 11 февраля, 2023
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В Рязани выставили на «Авито» помещения фабрики «Рязаньвест»

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На «Авито» появилось объявление о продаже производственных помещений 3 и 4 этажей здания на площади Соборной, 21 в Рязани. Там находится фабрика «Рязаньвест».

Напомним, предприятие, занимавшееся производством обуви, находится в стадии банкротства. Соответствующие заявления переданы в суд.

Покупателя предлагаются помещения общей площадью более 6173 квадратных метров.

— Собственная котельная, электроэнергия, водоснабжение, 2 грузовых лифта, охрана, подъезд грузового транспорта, — говорится в объявлении о продаже.

За производственные помещения в центре города хотят получить 128 миллионов рублей.

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