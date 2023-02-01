Среда, 1 февраля, 2023
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Заявления о банкротстве «Рязаньвест» поданы в суд

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Изображение 1820796 с сайта Pixabay

В суд поданы заявления о банкротстве предприятия «Рязаньвест». Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

По словам бизнес-омбудсмена, сейчас несколько значимых предприятий, в том числе производственных, находятся на пороге банкротства. Вопросом занимается профильный блок регионального правительства.

«Рязаньвест» занимался выпуском обуви. Производственные мощности предприятия находятся в Рязани.

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