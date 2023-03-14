В Рязани вынесли приговор водителю, насмерть сбившему пешехода в День Победы 2022 года

Суд в Рязани вынес приговор виновнику ДТП, жертвой которого стал стал пешеход. Подробности привели в прокуратуре Железнодорожного района Рязани.

Суд установил, что вечером 9 мая 2022 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля. Его машина двигалась со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Каширина со скоростью примерно 85 км/ч.

В это время к правому краю проезжей части Первомайского проспекта подошли пешеходы, они собирались перейти на другую сторону дороги вне пешеходного перехода. Пешеходы начали двигаться в нарушение ПДД справа налево по ходу движения автомобиля, создав ему опасность для движения.

Водитель под действием наркотиков не стал снижать скорость и наехал на одного стоящего пешехода. Пострадавшего отбросило на лобовое стекло этого автомобиля, после чего он упал на асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Прокуратура Железнодорожного района поддержала обвинение против рязанца 1979 года рождения, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершившего нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд назначил мужчине 5 лет 2 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на 2 года 6 месяцев.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в сумме один миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать.

Момент трагедии попал на видео очевидца.