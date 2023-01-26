Четверг, 26 января, 2023
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В Рязани выделили 56 земельных участков для многодетных семей

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Новый перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления многодетным семьям, был утвержден на заседании Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД. 

В него вошли 56 участков, расположенных в районе Дягилево, а также в  районе села Букрино Рязанского района и села Пальные Рыбновского района.  Данные земельные участки были в пользовании Дирекции благоустройства города. Позднее в отношении указанных земельных участков проведены работы по их межеванию для дальнейшего предоставления многодетным семьям.

Депутатами рассмотрен вопрос, касающийся передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование Центру гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи. Принято положительное решение.

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