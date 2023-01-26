В Рязани выделили 56 земельных участков для многодетных семей

Новый перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления многодетным семьям, был утвержден на заседании Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В него вошли 56 участков, расположенных в районе Дягилево, а также в районе села Букрино Рязанского района и села Пальные Рыбновского района. Данные земельные участки были в пользовании Дирекции благоустройства города. Позднее в отношении указанных земельных участков проведены работы по их межеванию для дальнейшего предоставления многодетным семьям.

Депутатами рассмотрен вопрос, касающийся передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование Центру гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи. Принято положительное решение.