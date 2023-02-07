В Рязани вручили Звезду Героя матери погибшего подполковника ВДВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил матери рязанца Павла Кривова «Золотую Звезду» Героя России. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Павел Викторович Кривов — рязанец, командир батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, гвардии подполковник. С первого дня находился в зоне специальной военной операции, получил ранение, но вернулся обратно.

— Подполковник Кривов с честью выполнил свой долг. И отдал за это самое ценное — жизнь, — написал Малков.

По словам губернатора, подвиг земляка будут помнить в 34-й школе Рязани, в десантном училище, семья, друзья и сослуживцы.