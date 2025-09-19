В Рязани вручили удостоверения депутатов облдумы двум участникам СВО

В пятницу, 19 сентября, во время очередного заседания Избирательной комиссии Рязанской области были вручены удостоверения депутатов Рязанской областной Думы 8-го созыва двум участникам СВО. Об этом сообщили телеграм-канал Избиркома.

Удостоверения были вручены Михаилу Давыдову, гвардии полковнику воздушно-десантных войск и Ивану Юдину, начальнику медицинской службы полка.

Кроме того, на заседании была рассмотрена информация о представлении и проверке сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за II квартал 2025 года.