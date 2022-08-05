В Рязани временно перекроют движение транспорта по улице Великанова

Администрация Рязани сообщила о временном закрытии движения транспорта по улице Великанова.

Причина перекрытия — ремонтные работы на теплосетях. С 6.00 8 августа до 24.00 11 августа закроют участок от дома № 12 до дома № 16.

Место работ огородят, установят специальные дорожные знаки.

Также ременно изменятся маршруты общественного транспорта. Троллейбус № 10 после остановки «Таможня» поедет по Московскому шоссе, улице Юбилейной. В обратном направлении объедет место ремонта по Народному бульвару.

Также по Народному бульвару будут ездить маршрутки № 42, 88.

Администрация города просит рязанцев учитывать информацию при планировании маршрута.