В Рязани врачи спасают рабочих, пострадавших во время взрыва

В Рязани врачи ОКБ борются за жизнь рабочих, пострадавших во время взрыва бытового газа в Московской области. Подробности сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.
В реанимации ОКБ находятся двое мужчин. Состояние пациентов тяжёлое, оба находятся в сознании.
Взрыв бытового газа случился 12 сентября в Московской области. Пострадавших рязанцев доставили в Воскресенскую районную больницу, откуда 13 числа на вертолёте перевезли в Рязань.
В воздухе пострадавшие находились 50 минут, перелёт перенесли хорошо. По прилете их встречала мультидисциплинарная бригада врачей, медицинские сестры, которые сразу, буквально на вертолетной площадке, проводили лечебные мероприятия.