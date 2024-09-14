В Рязани врачи спасают рабочих, пострадавших во время взрыва

В Рязани врачи ОКБ борются за жизнь рабочих, пострадавших во время взрыва бытового газа в Московской области. Подробности сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

В реанимации ОКБ находятся двое мужчин. Состояние пациентов тяжёлое, оба находятся в сознании.

— Наши доктора прилагают все усилия в борьбе за спасение жизней, — говорится в сообщении ОКБ.

Взрыв бытового газа случился 12 сентября в Московской области. Пострадавших рязанцев доставили в Воскресенскую районную больницу, откуда 13 числа на вертолёте перевезли в Рязань.

В воздухе пострадавшие находились 50 минут, перелёт перенесли хорошо. По прилете их встречала мультидисциплинарная бригада врачей, медицинские сестры, которые сразу, буквально на вертолетной площадке, проводили лечебные мероприятия.