В Рязани врачи достали из пищевода ребёнка английскую булавку

В Рязани, в детской ОКБ из пищевода ребенка извлекли английскую булавку. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Пациентом детских врачей в этот раз стал десятимесячный ребенок. Он поступил в главную больницу региона после того, как родители заметили изменение в его состоянии. Слюнотечение, невозможность глотать, — симптомы, которые встревожили родителей.

Обследование показало: в пищеводе малыша застряла английская булавка. Она находилась там в открытом виде и представляла серьезную опасность для здоровья маленького пациента.

«Это неординарный случай. Когда приходится извлекать пуговицы или монеты, мы подхватываем их хирургическими инструментами. Но открытая булавка могла повредить ткани внутренних органов. Поэтому сначала мы низвели ее, перевернули острым концом вниз, и только после этого извлекли наружу», — поделился врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин.

«Такие случаи — увы — не редкость, — прокомментировала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, — у родителей есть привычка — прикреплять английской булавкой нательный крестик малыша на кроватку. Таким образом, ребенок, который встает на ножки и активно изучает мир, оказывается в зоне риска. В этот раз булавка попала к ребенку в руки, а потом он проглотил ее».

После вмешательства потребовалось несколько дней для наблюдения ребенка. Однако его состояние не вызывало опасений у специалистов, малыша вместе с мамой выписали домой.