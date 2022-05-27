В Рязани врачи достали из пищевода ребёнка английскую булавку

В Рязани, в детской ОКБ из пищевода ребенка извлекли английскую булавку. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Пациентом детских врачей в этот раз стал десятимесячный ребенок. Он поступил в главную больницу региона после того, как родители заметили изменение в его состоянии. Слюнотечение, невозможность глотать, — симптомы, которые встревожили родителей.
Обследование показало: в пищеводе малыша застряла английская булавка. Она находилась там в открытом виде и представляла серьезную опасность для здоровья маленького пациента.
После вмешательства потребовалось несколько дней для наблюдения ребенка. Однако его состояние не вызывало опасений у специалистов, малыша вместе с мамой выписали домой.