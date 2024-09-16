В Рязани впервые удалось найти добрые руки хорьку по кличке Лютик

На выставке бездомных животных «Пойдем домой», которая состоялась в Лесопарке 15 сентября, удалось найти добрые руки не только пяти собакам и одиннадцати кошкам, но и хорьку по кличке Лютик. Об этом появилась информация в Группе помощи хорькам в Рязани.

Волонтеры занимались пристройством Лютика, согласно постам, с начала осени. Перед выставкой хорька осматривал врач. Животное прошло необходимое лечение и было готов к встрече с новой семьей.

Волонтеры периодически устаивают так называемые «хорегуляния», на которых показывают своих подопечных. Последние такие гуляния были совмещены с выставками бездомных животных в Лесопарке.

Сообщается, что Лютика в новую семью забрали прямо с выставки.