Понедельник, 16 сентября, 2024

В Рязани впервые удалось найти добрые руки хорьку по кличке Лютик

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ferretrzn

На выставке бездомных животных «Пойдем домой», которая состоялась в Лесопарке 15 сентября, удалось найти добрые руки не только пяти собакам и одиннадцати кошкам, но и хорьку по кличке Лютик. Об этом появилась информация в Группе помощи хорькам в Рязани.

Волонтеры занимались пристройством Лютика, согласно постам, с начала осени. Перед выставкой хорька осматривал врач. Животное прошло необходимое лечение и было готов к встрече с новой семьей.

Волонтеры периодически устаивают так называемые «хорегуляния», на которых показывают своих подопечных. Последние такие гуляния были совмещены с выставками бездомных животных в Лесопарке.

Сообщается, что Лютика в новую семью забрали прямо с выставки.

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