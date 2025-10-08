Среда, 8 октября, 2025
13 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани возобновили движение троллейбусов по улице Ленина

Анастасия Мериакри
Фото: администрация РЯзани

В Рязани возобновили движение троллейбусов по улице Ленина. Об этом сообщает администрация города.

На 15:15 возобновлено движение троллейбусов маршрутов №№ 3, 5н, 5в, 10 в связи с окончанием работ по валке аварийных деревьев по ул. Ленина.

Завтра санитарный спил продолжится. Указанные маршруты будут вновь следовать по измененной схеме:

— троллейбусы маршрута №3 следуют по ул. Новой через пл. Мичурина в обе стороны,

— троллейбусы маршрута №5н разворачиваются на пл. Театральной, далее следуют через площадь Мичурина, «Дом художника».

— троллейбусы маршрута №5в следуют через площадь Мичурина, разворачиваются на пл. Театральной, далее следуют по своему маршруту,

— троллейбусы маршрута №10 следуют через пл. Мичурина до пл. Театральной в обе стороны.

Администрация Рязани призывает рязанцев учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

