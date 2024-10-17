Четверг, 17 октября, 2024
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В Рязани возбудили уголовное дело против хакера

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ Рязанской области

Против жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что фигурант дела использовал специализированные компьютерные программы, которые позволяют обойти средства защиты компьютерной информации, для неправомерного доступа к персональным данным. За это ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет и штраф в размере до двухсот тысяч рублей.

По данному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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