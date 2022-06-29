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Среда, 29 июня, 2022

В Рязани возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием сотрудника полиции

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В Рязани возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием сотрудника полиции

Московский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с участием сотрудника полиции. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

26 июня в 5 часов утра на 185-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани сотрудник ДПС на машине потерпевшей врезался в металлическую опору линии электропередач на обочине дороги. Пассажирка 1996 года рождения, хозяйка автомобиля, погибла, виновник аварии попал в больницу.

Полицейский находился за рулём во внеслужебное время, в гражданской одежде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Назначены экспертизы, проводится расследование.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области также проводят проверку в отношении предполагаемого виновника ДТП.

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