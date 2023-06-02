Пятница, 2 июня, 2023
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В Рязани водитель маршрутки обматерил пассажиров

7info

В Рязани водитель маршрутки № 99 обматерил пассажиров, сообщает телеграм-канал RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ.

О неприятном инциденте рассказала пользовательница соцсети. По словам рязанки, на улице Дзержинского в автобус зашла пожилая женщина, карта оплаты пассажирки не сработала. За пенсионерку заплатила другая пассажирка, после чего водитель в грубой форме стал требовать, чтобы женщина прошла в зад салона.

Пассажиры сообщили, что впереди стоит только пенсионерка, идти ей трудно. Водитель начал кричать матом.

На Первомайском проспекте мужчина не открывал дверь, мешая бабушке выйти. Выпустил старушку после предупреждения, что людей насильно задерживать запрещено, последует обращение в полицию.

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