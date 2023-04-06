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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани владелец Mercedes выплатил 90 тысяч штрафов для возврата изъятого авто

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Фото УФССП России по Рязанской области

Владелец авто представительского класса выплатил штрафы ГИБДД на 90 тысяч рублей, чтобы вернуть свой Mercedes. Подробности сообщили в Управлении ФССП по Рязанской области.

Mercedes C200 2017 года выпуска был арестован судебными приставами отделения по Рязани и Рязанскому району во время совместного рейда с дорожными инспекторами на Дягилевском посту ГАИ. Проверка документов показала, что на гражданина возбуждено 50 исполнительных производств по штрафам ГИБДД на 90 тысяч рублей.

Арест на транспортное средство был наложен немедленно в присутствии понятых. После заполнения документов машину изъяли.

В тот же день «многоштрафник» погасил свои долги в полном объёме, чтобы не лишаться своего автомобиля.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области напомнили, что непогашенные задолженности могут стать причиной ареста имущества должника и передачи его на принудительную реализацию. Автотранспорт может быть арестован и эвакуирован без участия владельца. При этом все расходы по совершению исполнительских действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскивают с должника.

Проверить наличие долга можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», позвонив на горячую линию ГТО по номеру 29-47-00, на портале Госуслуги и лично посетив судебного пристава-исполнителя.

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