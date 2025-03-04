В Рязани в 2025 году начнут строить две школы. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства Рязанской области сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

В 2025 году начнется строительство нового здания школы № 28 на 1100 мест в Мервине и школы на 1650 мест в микрорайоне ДПР-7, 7А. Постройка пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Также Виталий Артёмов отметил, что в этом году завершат строительство школ в п. Семчино и Олимпийском городке, а также детского сада в Метропарке. Начинается подготовка проектов строительства здания школы на Михайловском шоссе и капремонта здания на ул. Ленина, 35, где намечено разместить школу № 6.