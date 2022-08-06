В Рязани в 2022 году модернизируют три городские библиотеки

Сегодня проехала по всем объектам, на базе которых совсем скоро откроются модельные библиотеки. Работы везде идут хорошими темпами, готовимся к открытию. Врио Губернатора региона Павел Викторович Малков особое внимание уделяет реализации нацпроектов, контроль строгий, поэтому к концу августа нужно все успеть.

Центральная детская библиотека на ул. Станкозаводская, д. 27. Тематика дизайн-проекта – «Создатели будущего» по мотивам произведений Кира Булычева. После модернизации в библиотеке ушли от традиционного деления на «Абонемент» и «Читальный зал». Фойе трансформировано в арт-холл «Звезды зовут!»; детская территория – «Заповедник сказок» для самых маленьких читателей; молодежная территория – «Обозримое будущее»; коворкинг-территория – «Институт времени»; большой интерактивный конференц-зал – «Коралловый замок» оснащен современным оборудованием для проведения различных мероприятий.

В библиотеке учтены потребности посетителей с ограниченными возможностями здоровья – будет установлен переносной пандус на входе, специально оснащен санузел.

В помещениях почти все готово, осталось немного дооформить экспозиции, завершить работы по отделке фасада здания.

Библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева «Централизованной библиотечной системы города Рязани» на ул. 7-я Линия, д. 5.

В рамках модернизации на первом этаже создан «Центр книги и чтения» с выделенными зонами художественной, справочной и отраслевой литературы со свободным доступом к книжному фонду, интеллект-центр и творческая мастерская «кАРТинка». Поменяли часть отопления, обустроили санузел для читателей с ограниченными возможностями здоровья, приобрели специальный подъемник.

На втором этаже готовы к началу работ. Здесь появятся пространство для юных читателей – зал сказок «Территория детства» и Креатив-территория для молодежи, продолжат работу Центр правовой информации и Зал Павла Васильева. На третьем этаже будет арт-чердак – тематический зал «Литературная провинция» с постоянными экспозициями и выставками о жизни и творчестве рязанских литераторов.

Все пространство сделано с душой, каждый уголок продуман, для всех помещений проработан уникальный дизайн, залы наполнены остроумными мотивационными арт-объектами, многие из которых выполнены руками сотрудников библиотеки.

Планы грандиозные, работы предстоит еще много. Фасад здания также ждет ремонта. Работаем, темпы не сбавляем. Рядом с библиотекой нужно привести в порядок подъездную дорогу.

Филиал №5 «Централизованной системы детских библиотек города Рязани» на ул. Татарская, д.29/44. В основе концепции библиотеки – тема «Пушкинское Лукоморье». Пространство делится на четыре зоны, названия которых связаны с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Это отделы обслуживания «Пушкинская Москва», игровая зона «Сказочное Лукоморье», событийная площадка «Пушкинский зал» и сенсорная комната «В гостях у Арины Родионовны».

Каждый уголок обустроен с душой – ученый кот, корабль, зона релакса с массажным креслом, романтическая «онегинская» скамейка… Филиал активно сотрудничает с ветеранскими и общественными организациями, особое внимание уделяет читателям с ограниченными возможностями здоровья.

Еще раз убедилась в том, что в рязанских библиотеках работают уникальные специалисты, которые любят свое дело, настоящие подвижники. Сейчас библиотеки – это не центры выдачи книг, а гораздо больше – это духовные центры, социокультурные пространства, которые объединяют людей, преображают мир и делают его добрее. И нацпроект «Культура» дает нам возможность воплотить самые смелые планы в жизнь.