Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани увеличили зарплату водителям троллейбусов

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков поднял вопрос, поступивший через социальные сети, о зарплате водителей троллейбусов в Рязани.

Мэр города Виталий Артёмов сообщил, что на данный момент средний доход водителей троллейбусов составляет 62 тысячи рублей, в то время как в прошлом году этот показатель был на уровне 53 тысяч. Кроме того, с 1 июля водители начали получать премию за высокие результаты работы, сумма которой увеличена в среднем на 5 тысяч рублей.

Для решения проблемы нехватки водителей применяется комплексный подход: для учеников МУП «УРТ» стипендия увеличена с 30 до 40 тысяч рублей. Обучение длится полгода, в течение этого времени стажёры получают стипендию за счёт предприятия.

Виталий Артёмов также отметил, что в настоящее время решается вопрос о ремонте общежития на проезде Яблочкова, что должно помочь привлечь новых сотрудников. Он добавил, что в процессе формирования бюджета на 2025 год продолжится работа над вариантами решения проблемы нехватки водителей.

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