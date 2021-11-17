В Рязани установят доску в память Вениамина Гераськина

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты Рязанской гордумы рассмотрели и одобрили вопрос об установлении мемориальной доски. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Прокуратура Рязанской области изъявила желание установить за счет собственных средств на фасаде здания № 81 по ул. Введенской мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании работал государственный советник юстиции 3 класса Вениамин Михайлович Гераськин, прокурор Рязанской области с 1973 по 1983 год, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР».

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]