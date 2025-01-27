Понедельник, 27 января, 2025
4.1 C
Рязань
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получат 55 тысяч рублей

Анастасия Мериакри

В Рязанской области установили региональную единовременную выплату фронтовикам, вдовам фронтовиков, малолетним узникам концлагерей в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«Для нас забота о ветеранах — это не разовая акция. Мы помогаем и будем помогать с бытовыми нуждами, медицинской помощью и всем необходимым», — подчеркнул Павел Малков.

Выплату в размере 55 тысяч рублей установили труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, Эту же сумму получат совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Выплаты в том же размере на федеральном уровне в честь 80-летия Победы установил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ветераны — главные участники предстоящего праздника.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.