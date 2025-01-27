Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получат 55 тысяч рублей

В Рязанской области установили региональную единовременную выплату фронтовикам, вдовам фронтовиков, малолетним узникам концлагерей в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«Для нас забота о ветеранах — это не разовая акция. Мы помогаем и будем помогать с бытовыми нуждами, медицинской помощью и всем необходимым», — подчеркнул Павел Малков.

Выплату в размере 55 тысяч рублей установили труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, Эту же сумму получат совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Выплаты в том же размере на федеральном уровне в честь 80-летия Победы установил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ветераны — главные участники предстоящего праздника.