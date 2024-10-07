В Рязани упавшее дерево перекрыло дорогу

В Рязани на улице Затинная упало дерево. Фотографию опубликовали в тг-канале «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, упавшее дерево перекрыло дорогу. Пост появился вечером 6 октября. Убрали ли препятствие с дороги, пока неизвестно.