Понедельник, 7 октября, 2024

В Рязани упавшее дерево перекрыло дорогу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/overhear_ryazan

В Рязани на улице Затинная упало дерево. Фотографию опубликовали в тг-канале «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, упавшее дерево перекрыло дорогу. Пост появился вечером 6 октября. Убрали ли препятствие с дороги, пока неизвестно.

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