В Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции из командировки на Северном Кавказе

Вечером 29 января в Рязани прошла торжественная встреча сводного отряда полиции Рязанской области, прибывшего из служебной командировки с Северного Кавказа.

На территории отдела МВД по Октябрьскому району Рязани полицейских приветствовали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай, его заместители, руководители структурных подразделений и территориальных органов УМВД, а также коллеги, родные и близкие.

Во время полугодовой командировки рязанские полицейские в полном объёме выполнили задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности.

На торжественном построении Владимир Алай поблагодарил сотрудников за образцовую службу, профессионализм, слаженность действий и успешное выполнение поставленных задач. Начальник УМВД также отметил, что по итогам командировки рязанский отряд получил много положительных отзывов.

Отличившихся в службе полицейских поощрят благодарственными письмами и наградами.

Впереди у сотрудников – отпуск, а затем – продолжение службы в своих подразделениях.