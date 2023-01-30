Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции из командировки на Северном Кавказе

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Вечером 29 января в Рязани прошла торжественная встреча сводного отряда полиции Рязанской области, прибывшего из служебной командировки с Северного Кавказа.

На территории отдела МВД по Октябрьскому району Рязани полицейских приветствовали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай, его заместители, руководители структурных подразделений и территориальных органов УМВД, а также коллеги, родные и близкие.

Во время полугодовой командировки рязанские полицейские в полном объёме выполнили задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности.

В Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции из командировки на Северном Кавказе

На торжественном построении Владимир Алай поблагодарил сотрудников за образцовую службу, профессионализм, слаженность действий и успешное выполнение поставленных задач. Начальник УМВД также отметил, что по итогам командировки рязанский отряд получил много положительных отзывов.

Отличившихся в службе полицейских поощрят благодарственными письмами и наградами.

Впереди у сотрудников – отпуск, а затем – продолжение службы в своих подразделениях.

В Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции из командировки на Северном Кавказе

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации