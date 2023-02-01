В Рязани только 10 перевозчиков соблюдали расписание движения транспорта

В среду, 1 февраля и. о. начальника управления транспорта администрации Рязани Ирина Черноусова провела совещание с перевозчиками, в котором также приняли участие представители Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Основной вопрос встречи — высадка несовершенных из общественного транспорта. В январе этого года подобные случаи участились. Ирина Черноусова рекомендовала перевозчикам поставить на контроль вопрос о перевозке несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также провести беседу с водительским составом о необходимости уточнения возраста пассажира.

Также перевозчикам представили отчет о несоблюдении графика и расписания движения. Дополнительно отметили, что МУП «УРТ» выполняет требования расписания в утреннее и вечернее время более чем на 90%. По итогам мониторинга расписания движения пассажирского транспорта соблюдается только 10 перевозчиками: «Альфатранс» № 30, 50, 68, ИП Пряхина Ю.А. № 42, 77б, «Рязаньтрансавто-I» № 46, «РТК Возрождение» № 58, «Рязаньтрансавто-VIII» № 62, ООО «РязаньПассажирТранс» № 71, ИП Глебов А.П. № 75.

По результатам мониторинга работы коммерческого пассажирского транспорта также выявлены нарушения, связанные с недовыпуском машин на линии по ряду маршрутов. Среди них маршруты: № 32М3, 45М2 — перевозчик ИП Попова Е.А., № 33М2 — «Таксавто», № 41М2 «Рязаньтрансавто-XI», № 47М2 «Рязаньтрансавто-X», № 49М2 «Рязаньтрансавто-VI», № 53М2 — перевозчик ИП Демин С. А., № 66М2 –«РязаньПассажирТранс», 71бМ2 — перевозчик ИП Евтихина С. И., № 73аМ2 — «Рязаньтрансавто XIII», № 73бМ2 — «Рязаньтрансавто-IV», № 77М2 — перевозчик ИП Сережин С. И., № 85М2 — «Рязаньтрансавто-II», № 85аМ2 — «РТК Возрождение», № 88М2 «Рязаньтрансавто-III», № 90М2 — перевозчик ИП Кочарян А.Э., № 65М2, 77аМ2, 95М2, 99М2 — перевозчик ИП Захаркина Ю.В.

Руководство управления транспорта обратилось к этим перевозчикам с предложением пересмотреть количество машин на маршрутах и во взаимодействии переработать расписание их движения.

Дополнительно была отмечена необходимость тщательно проверять перед выходом на линию салоны транспортных средств на чистоту и работу системы обогрева.