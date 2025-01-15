В Рязани суд рассмотрит дело обвиняемого в педофилии

В Рязанский областной суд поступило дело в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более несовершеннолетних), п. п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 242.2 УК РФ (фото-, видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)).

Других подробностей дела пресс-служба суда не раскрывает.