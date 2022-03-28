В Рязани, столице любительского хоккея, завершился XI сезон Ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 27 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошёл масштабный праздник, посвящённый окончанию регионального этапа XI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

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Более полутора тысяч зрителей стали свидетелями жарких финалов различных дивизионов, для журналистов организовали пресс-конференцию. С представителями СМИ общались:, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР Валерий Каменский; Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира Вячеслав Буцаев; министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов; Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

В течении 11 лет Ночная хоккейная лига динамично развивается в РФ и за рубежом. Рязанская область на протяжении 9 сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань», регион с гордостью носит звание – «Рязань — Столица любительского хоккея».

Почётные гости отметили, что Рязань носит это звание неспроста. В наш город всегда приятно приезжать, так как можно увидеть красивый и интересный хоккей, большое число зрителей на трибунах, настоящий праздник для всей семьи.

— Спасибо руководителям вашей Лиги, руководителям Рязанской области, Рязани. Развивайте хоккей и дальше, а мы будем с удовольствием приезжать сюда и дальше, — сказал Валерий Каменский. В рамках церемонии закрытия он вручил Олегу Смирнову медаль «За развитие хоккея в России».

— Рязань, хоть и не на первых ролях в профессиональном спорте, но любительский в регионе развивается очень хорошо, — заявил Вячеслав Буцаев. — Ночная хоккейная лига пользуется огромной популярностью, собирает болельщиков, дарит людям настоящий праздник.

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Секрет успеха НХЛ в регионе раскрыл Олег Смирнов. По его словам, Рязанская область, в отличие от многих других, делает ставку именно на развитие хоккея, а не стремится выиграть любой ценой. В результате играют местные хоккеисты, а не приезжие из других регионов. В итоге ежегодно увеличивается число участников, появляются новые дивизионы.

— Турнир у нас равный, победить может каждый, — отметил Смирнов. — Нет одной команды, которая на голову выше всех остальных, конкуренция высокая. Людям интересно играть, поэтому команд становится всё больше.

В одиннадцатом сезоне (2021/2022), с сентября по март сыграли три дивизиона: «Любитель 40+», «Любитель 50+» и «Лига надежды» (Любитель 18+). В этом году в Рязанской области заявилось рекордное количество команд – 42, а это уже около 1000 рязанских хоккеистов-любителей.

Большое число команд несёт и определённые проблемы. Людям необходимо время на льду для тренировок, в результате многие спортсмены играют уже глубокой ночью.

Все организационные проблемы решаемы, заверил Владислав Фролов. По его словам, спортивные сооружения всегда идут на встречу хоккеистам, делают всё, чтобы люди могли играть, тренироваться.

Олег Смирнов рассказал, что практически полностью задействовать Рязанскую область в развитии хоккея поможет строительство нового крытого катка. Его собираются возвести в южной части региона.

Сейчас крытые ледовые площадки есть в Сасове, а также в Рязани.

Подведены и спортивные итоги фестиваля в Рязанской области. Состоялось 414 игр, которые увидели не менее 20000 болельщиков. Победителем в дивизионе «Любитель 50+» стала команда «Автомобилист». В «Лиге Надежды» (Любитель 18+) победа досталась команде «МБ Рязань». В дивизионе «Любитель 40+» победителем стала команда «Рельеф-Центр».

Эти команды будут представлять регион на финале Фестиваля, который состоится в мае в городе Сочи. Олег Смирнов рассказал, что готовится к нему начнут уже с понедельника, 28 марта.