Пятница, 13 сентября, 2024

В Рязани стартует традиционный осенний месячник благоустройства

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: Pxhere

16 сентября в областном центре стартует традиционный осенний месячник благоустройства. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Рязани Виталий Артёмов.

В рамках месячника будет проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств города, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев и другие работы.

Сотрудников предприятий и учреждений разных форм собственности, представителей органов государственной власти, учреждений соцсферы, общественных организаций и неравнодушных рязанцев приглашают присоединиться к большой уборке.

Общегородские субботники запланированы 21 и 28 сентября, 5 и 12 октября. О порядке и местах их проведения будет сообщено дополнительно.

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