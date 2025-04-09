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Культура и события

В Рязани стартует новый сезон КВН с розыгрышем билетов

7info7

12 апреля во Дворце молодёжи Рязани стартует новый сезон Официальной лиги КВН. Команды уже готовят лучшие шутки, а зрители могут не только купить билеты на kassy.ru, но и выиграть их в розыгрыше от 7info.

Десять пригласительных разыгрываются среди подписчиков – итоги будут подведены уже 10 апреля. Успейте принять участие, чтобы не пропустить самое яркое открытие сезона. Юмор, сюрпризы и праздничное настроение гарантированы!

Этот сезон обещает стать особенным – Рязань отмечает 930-летие, 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, и 5 лет музыкальному фестивалю «Поющий Косопуз». А это значит – море сюрпризов, щедрые призы и незабываемые эмоции!

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Около 20 команд поборются за звание лучших – не пропустите старт юмористического марафона.

Возрастное ограничение: 12+.

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