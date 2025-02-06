В Рязани стартует муниципальный этап всероссийских конкурсов для педагогов

10 февраля в школе №55 будет дан старт муниципальному этапу всероссийских конкурсов «Воспитатель года России – 2025», «Учитель года России – 2025», «Сердце отдаю детям – 2025». ОБ этом сообщает администрация города.

Это самые значимые профессиональные состязания педагогов в нашей стране. В очном этапе конкурсов примут участие 22 педагога школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города. Конкурсные мероприятия пройдут с 10 по 14 февраля на базе школы №55 и детского сада №106.

С каждым из педагогов можно познакомиться 3–7 февраля, посмотрев творческие видеовизитки на странице МБУ «ЦМиСО» в «ВКонтакте».