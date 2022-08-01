В Рязани стартовала благотворительная акция по сбору вещей для школьников.

Мероприятие в преддверии учебного года организовали Минэкономразвития и центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. Цель акции – помочь детям из приютов, социально-реабилитационных центров, а также семей в трудной ситуации.

Собирают школьную и спортивную форму, рюкзаки, тетради, учебники, тёплую одежду и товары для творчества. Всё это передадут в благотворительные фонды «ПроДетство» и «Мы вместе».

Вещи можно приносить в пункты сбора по адресам:

— ул. Каширина, д. 1Б, 4 этаж

— магазины «Канцлер» – ул. Новоселов, д. 5, корп. 1, ул. Грибоедова, д. 8, ул. Мервинская, д. 30, ул. Циолковского, д. 6, Московское шоссе, д. 20, ул. Гагарина, д. 78.

— частный логопедический кабинет на ул. Радищева д., 43, офис 10

— студия иностранных языков «Global House», ул. Есенина, д. 9

— ООО «Гениальное поколение», ул. Сенная, д.8, литера А, пом. Н2, офис 20

— детские салоны красоты «Мир стиляги», ул. Новоселов, 30а, ТЦ Алина, 3 этаж, ул. Гагарина, д. 164, ТЦ «Полетаевский», 2 этаж

— студия английского языка «Baobab» – ул. Касимовское шоссе, д. 15, корп. 2, ул. Павлова, д. 32

— детский сад «Академия детства «Знайка», СНТ «Металлург-2», стр. 213

— студия анимационного кино «Тема», ул. Есенина д. 1А, 2 этаж, офис 3

— детский центр «Особое детство», ул. Сенная, д. 3

— детский Университет «Дом и Дети» – ул. Комбайновая, д. 26, ул. Новоселов, д. 42

— центр нейропедагогики «Кругозор» – ул. Татарская, д. 13, корп. 1, ул. Мервинская, д. 30

— спортивно-развлекательный центр «Геккон», ул. Высоковольтная, д. 54 лит. Б

— курсы для детей «Фабрика. Дети», ул. Московское шоссе 5А, 3 этаж.

По традиции участвуют в благотворительной акции не только предприниматели, но и некоммерческие организации, фонды, волонтёры и частные лица. Инициатива #МойбизнесПомогает ставит целью развивать культуру благотворительности среди предпринимателей.

В Рязани в 2022 году в акции участвуют 13 социальных предприятий. Партнёры мероприятия – «Рельеф-центр», «Канцлер», линейки канцтоваров под марками «BG», «СТАММ» и «Гамма».

Завершится акция 30 августа.