В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В четверг, 25 апреля, на площади Победы в Рязани стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». На ней присутствовали председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв, школьники, студенты и жители города.

— Георгиевская ленточка — это не просто лента, это символ, показывающий волю, мужество, героизм наших с вами соотечественников, которые дали нам сегодня мирное небо над головой, — сказал Виталий Косачёв.

Также он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. У каждого из нас есть родственники, которые сражались на фронте, трудились в тылу, переживали трудности, лишения и горести военных лет.

— Наша главная задача сейчас — помнить и рассказывать о тех героических поступках, которыми наши предки приблизили Победу!

Георгиевские ленточки волонтёры Победы будут раздавать у арки на входе в Соборный бульвар, на площади Ленина, на Театральной площади, на площади Победы, а также в сквере 60-летия Победы перед зданием ЗАГС и в сквере имени Александрова на улице Советской Армии. Вместе с лентой жители и гости города будут получать листовки с её историей. Всего планируется раздать свыше 100 тысяч ленточек период со 2 по 8 мая.