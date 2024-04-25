Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Автор: 7info7

Опубликовано

В четверг, 25 апреля, на площади Победы в Рязани стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». На ней присутствовали председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв, школьники, студенты и жители города.

— Георгиевская ленточка — это не просто лента, это символ, показывающий волю, мужество, героизм наших с вами соотечественников, которые дали нам сегодня мирное небо над головой, — сказал Виталий Косачёв.

Также он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. У каждого из нас есть родственники, которые сражались на фронте, трудились в тылу, переживали трудности, лишения и горести военных лет.

— Наша главная задача сейчас — помнить и рассказывать о тех героических поступках, которыми наши предки приблизили Победу!

Георгиевские ленточки волонтёры Победы будут раздавать у арки на входе в Соборный бульвар, на площади Ленина, на Театральной площади, на площади Победы, а также в сквере 60-летия Победы перед зданием ЗАГС и в сквере имени Александрова на улице Советской Армии. Вместе с лентой жители и гости города будут получать листовки с её историей. Всего планируется раздать свыше 100 тысяч ленточек период со 2 по 8 мая.

В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Рязани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

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