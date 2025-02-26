В Рязани стартовал проект «Народный фотоальбом «Рязань в лицах и событиях: 1941-1945»

В рамках проекта «Народный фотоальбом «Рязань в лицах и событиях: 1941-1945» жители города собирают уникальные фотографии, связанные с историей Рязани в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель проекта Павел Димитриевич Бочаров подчеркивает, что из-за запрета на фотосъемку в военные годы сохранилось крайне мало снимков, что делает каждую находку особенно ценной.

На данный момент собрано около 150 фотографий, но организаторы намерены расширить коллекцию. К 9 мая на улице Почтовой будет организована масштабная выставка, сопровождаемая экскурсиями. Также планируется выпуск фотоальбомов для образовательных учреждений и культурных организаций. Для более широкого доступа к материалам рассматривается создание специализированного сайта.

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Проект призван не только сохранить историческую память, но и объединить горожан вокруг общей цели. «Мы призываем всех присоединиться к проекту», — отмечает Бочаров.

Также особое внимание уделяется переизданию книги Валентина Логунова «В подполье Бухенвальда». Логунов, уроженец Рязани, был участником сопротивления в концлагере Бухенвальд, а его книга стала важным свидетельством о борьбе и мужестве. Переиздание будет распространяться бесплатно в учебных заведениях и библиотеках, чтобы у каждого была возможность ознакомиться с ним лично.

Проект реализуется при поддержке государственного архива Рязанской области, управления образования и молодежной политики, управления культуры, музейно-выставочного центра им. Е. Каширина «Фотодом», а также региональных СМИ и общественных организаций. Выставка и издания проекта приурочены к празднованию 80-летия Победы и направлены на просвещение и объединение поколений.