В Рязани стартовал прием заявок на новый сезон чемпионата «Арт Мастерс Регионы»

Открыт приём заявок на новый сезон чемпионата «АртМастерс Регионы». Об этом сообщает управление культуры региона.

В этом сезоне чемпионат запускает 16 творческих компетенций в направлениях «Кино» и «Театр». Участниками могут стать желающие реализовать себя в мире искусства. Возраст участников — от 18 до 35 лет.

Победителей ждет участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив для получения гранта, доступ к творческой лаборатории Союза театральных деятелей, возможность размещения фильмов на платформах онлайн-кинотеатров.

Завершится сезон финальным показом сценических этюдов и короткометражных фильмов в Москве 1-2 марта 2025 года.

Подавай заявку до 10 декабря на region.artmasters.ru и делай первые шаги к воплощению своей мечты!