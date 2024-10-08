В Рязани стартовал отопительный сезон, кому жаловаться на проблемы? 

С 8 октября в Рязани, а также в других муниципалитетах Рязанской области официально стартовал отопительный сезон.

В течение нескольких дней тепло должно появиться в учреждениях социальной сферы и домах рязанцев. Синоптики прогнозируют похолодание на этой неделе, поэтому тёплые батареи будут кстати.

Естественно, что пуск тепла пройдёт не везде гладко. У рязанцев неизбежно возникнут вопросы. На некоторые из них в прямом эфире, организованном ЦУР Рязанской области, ответит начальник Госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк.

Как проходит старт отопительного сезона в регионе? Каким образом будет начисляться плата за услугу? Куда обращаться в случае непредвиденных ситуаций?

Ответы на эти вопросы можно узнать 10 октября в 16:00. Именно в это время начнётся прямой эфир.