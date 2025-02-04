По итогам IV квартала 2024 года в Рязани спрос на вторичном рынке жилья вырос на 10%. Соответствующий анализ провели специалисты «Авито Недвижимости».

В 2024 году предложения по всем типам квартир в городе увеличилось на 11%, при этом наибольший рост наблюдался в сегменте трехкомнатных квартир (+17%) и студий (+45%). По сравнению с 4 кварталом 2023 года спрос жилья увеличился на 10%.

По итогам 4 квартала 2024 года средняя стоимость квартиры составила 4,6 млн рублей, стоимость квадратного метра — 90 тыс. рублей. Информация по другим городам, а также средние цены на однокомнатные квартиры представлены на графике.