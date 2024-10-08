В Рязани спасли пациента с редким синдромом Молларе

В Рязани медики спасли пациента с редким заболеванием. Об этом сообщает официальная страница ОКБ им. Семашко ВКонтакте.

Мужчина 32 лет обратился в больницу имени Семашко с жалобами на головную боль и высокую температуру. У него диагностировали менингизм, который является симптомом менингита.

Оказалось, что пациент уже был госпитализирован трижды за последние четыре года с диагнозом «менингит». Ранее причину болезни не могли определить. При дообследовании в ОКБ им. Н. А. Семашко у пациента в спинномозговой жидкости был выявлен вирус простого герпеса, который и вызвал серозный менингит.

У пациента оказался очень редкий синдром Молларе, который характеризуется рецидивирующими менингитами.

После лечения в течение двух недель он был выписан с улучшением состояния здоровья.