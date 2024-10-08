Вторник, 8 октября, 2024

В Рязани спасли пациента с редким синдромом Молларе

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от kjpargeter на Freepik

В Рязани медики спасли пациента с редким заболеванием. Об этом сообщает официальная страница ОКБ им. Семашко ВКонтакте. 

Мужчина 32 лет обратился в больницу имени Семашко с жалобами на головную боль и высокую температуру. У него диагностировали менингизм, который является симптомом менингита. 

Оказалось, что пациент уже был госпитализирован трижды за последние четыре года с диагнозом «менингит». Ранее причину болезни не могли определить. При дообследовании в ОКБ им. Н. А. Семашко у пациента в спинномозговой жидкости был выявлен вирус простого герпеса, который и вызвал серозный менингит. 

У пациента оказался очень редкий синдром Молларе, который характеризуется рецидивирующими менингитами. 

После лечения в течение двух недель он был выписан с улучшением состояния здоровья.

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