В Рязани создадут комиссию по проведению инвентаризации укрытий

В Рязанской области создадут комиссию по проведению инвентаризации заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения. Данное распоряжение подписал губернатора области Павел Малков. Документ публикуют «Рязанские ведомости».

Органы местного самоуправления до 26 февраля 2025 года должны создать муниципальные подкомиссии по проведению инвентаризации.

Провести инвентаризацию подземных укрытий и предоставить отчеты необходимо до 26 марта 2025 года.