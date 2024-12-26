В Рязани сняли на видео работника «Пятёрочки», выкидывающего хлеб в помойку

В Рязани попал на видео работник магазина, выкидывавший хлеб в помойку. Запись опубликовал телеграм-канал «Новая газета — Рязань».
Видео снято в Московском районе города, около ТЦ «Александровский».
Прохожие, находящиеся рядом, возмущены поступком сотрудника торговой точки, говорят, что хлеб можно было отдать малоимущим или собакам.
Между тем, в России законодательно не разрешено раздавать просроченную продукцию. Разговоры о возможности принятия такого решения ходят давно, но пока остаются на уровне разговоров.
Торговые сети обязаны утилизировать продукты с истекшим сроком годности. Раздавать их опасно. Например, непонятно, кто будет нести ответственность, если человек отравится просрочкой.