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В Рязани снесли кирпичную трубу на территории бывшего хлебозавода № 1

В Рязани на территории бывшего хлебозавода № 1 снесли кирпичную трубу. Об этом сообщили градозащитники в группе Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Историки считают, что таким образом обезличили памятник промышленной архитектуры. По их мнению, кирпичная трубы удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века.

Предприятие, после объединения с хлебозаводом № 3, не работает.

Также градозащитники рассказали об истории здания бывшего хлебозавода.

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