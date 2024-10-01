В Рязани сбили 80-летнего велосипедиста

В Рязани на улице Островского под колеса легкового автомобиля попал 80-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служка регионального УМВД России.

ДТП произошло 30 сентября, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72. За рулем автомобиля «Форд Фокус» находилась 39-летняя рязанка. Она наехала на пожилого мужчину, который передвигался на велосипеде.

Пенсионер после столкновения с автомобилем выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.