Вторник, 1 октября, 2024

В Рязани сбили 80-летнего велосипедиста

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани на улице Островского под колеса легкового автомобиля попал 80-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служка регионального УМВД России.

ДТП произошло 30 сентября, примерно в 11:30, вблизи дома 100/72. За рулем автомобиля «Форд Фокус» находилась 39-летняя рязанка. Она наехала на пожилого мужчину, который передвигался на велосипеде.

Пенсионер после столкновения с автомобилем выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани сбили 80-летнего велосипедиста
В Рязани сбили 80-летнего велосипедиста

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