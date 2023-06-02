В Рязани с начала года выписано штрафов за парковку на газонах на 1,4 млн рублей

С начала года 1236 нарушителей привлечены к административной ответственности и выплате штрафов в размере 1 411 000 рублей за заезд автотранспортных средств на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Автолюбителям напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.

На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, запрещается заезжать на автомобилях и специальной технике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.